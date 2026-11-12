Mitsuuroko Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mitsuuroko Group hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44,03 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mitsuuroko Group ein EPS von 31,79 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 100,74 Milliarden JPY – ein Plus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mitsuuroko Group 83,59 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at