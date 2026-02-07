Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
07.02.2026 18:32:42
Mittel gegen den Rechtsruck?: Mercedes-Chef fordert mehr Leistungsbereitschaft von Deutschen
Der Vorstandsvorsitzende von Mercedes macht sich Sorgen über den Standort Deutschland. Ein Grund für die schwächelnde Wirtschaft sei, dass die Deutschen insgesamt zu wenig arbeiten würden. Gut begründete Teilzeitarbeit will Källenius aber nicht abschaffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
