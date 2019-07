Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Verkehrswende Mangel an Ladesäulen bremst E-Mobilität aus

Halle (ots) - Sachsen-Anhalt will mehr Elektrofahrzeuge auf die Straßen bringen und den Abgasausstoß minimieren. Doch E-Auto-Besitzer haben es schwer: Das Netz der E-Ladesäulen hat Löcher. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Wochenendausgabe). Wer unterwegs die Hochleistungsbatterien aufladen will, muss teils ziemlich lange Wege einplanen. Besonders problematisch ist der Landesnorden - das zeigen Zahlen der Bundesnetzagentur, die einen Großteil der Infrastruktur dokumentiert: Im Altmarkkreis Salzwedel kommt demnach statistisch gesehen eine E-Ladesäule auf 516 Straßenkilometer. In den Kreisen Stendal und Jerichower Land ist es eine Säule auf 103 Kilometer. Probleme auch im Süden: Im Saalekreis müssen Autofahrer im Schnitt 139 Kilometer in Kauf nehmen, um Strom zu ziehen. Ein weiteres Problem ist die Logistik: Aufgrund verschiedener Lade- und Bezahlsystemen passen nicht alle Autos und Ladepunkte zusammen.

