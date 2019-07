Mitteldeutsche Zeitung: zu Militärausgaben

Halle (ots) - Zweifellos ist es politisch geboten, die Bundeswehr zu Missionen wie heute in Mali und vielleicht eines Tages in der "Straße von Hormus" zu befähigen. Deutschland kann und sollte sich seiner Verantwortung für internationale Sicherheit und Stabilität, die von Zeit zu Zeit auch mit Militär durchgesetzt werden muss, nicht völlig entziehen. Doch dafür reichen die heutigen Finanzmittel aus. Eigentlich. Denn in der Realität haben sich beispielsweise die Anschaffungskosten für den Schützenpanzer "Puma" gerade von drei auf sechs Milliarden Euro verdoppelt. Solange solche Absurditäten möglich sind, verbietet es sich für eine Verteidigungsministerin, die auch noch mit dem Gewicht einer CDU-Chefin spricht.

