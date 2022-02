Mittelmotorsportwagen erhält Auszeichnung zum vierten Mal: Alpine A110 Siegt bei "Best cars 2022"

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Bereits zum vierten Mal gewinnt die Alpine A110 die Auszeichnung "Best Car" in der Importwertung. Bei der 46. Auflage der renommierten Leserwahl der Zeitschrift "auto, motor und sport" konnten die Teilnehmer aus 386 Modellen ihre Favoriten für das Jahr 2022 in zwölf verschiedenen Fahrzeugkategorien wählen.