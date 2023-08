Mittelstand startet Transferstelle Cybersicherheit

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Eine Transferstelle für Cybersicherheit im Mittelstand soll in den kommenden vier Jahren kleine und mittlere Unternehmen, Handwerksbetriebe und Start-ups kostenfrei bei der Prävention, Detektion und Reaktion auf Cyberangriffe unterstützen. Das Projekt habe im Juli die Arbeit aufgenommen, gab der Mitelstandsverband BVMW bekannt. "Die Erhöhung des Cybersicherheitsniveaus kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland ist von entscheidender Bedeutung, um im digitalen Zeitalter Verwundbarkeiten zu minimieren und wettbewerbsfähig zu bleiben", sagte Projektleiter Marc Dönges.

"Angesichts der zunehmenden Bedrohungslage im Bereich der Cybersicherheit ist es unverzichtbar, den Mittelstand bedarfsgerecht und verständlich zu unterstützen, Orientierung zu geben und das Wissen in den Betrieben zu erhöhen." Dies wolle man mit einem starken Netzwerk an Partnern anpacken. Langfristiges Ziel des Projekts ist es den Angaben zufolge, die Cyberresilienz von Unternehmen durch präventive Maßnahmen zu stärken. Hierzu werde proaktiv Kontakt mit den Unternehmen vor Ort hergestellt und Wissen über Veranstaltungen oder Orientierungsgespräche vermittelt. Auch Workshops und Train-the-Trainer-Formate sollten sukzessive die Handlungskompetenz im Bereich Cybersicherheit in den Unternehmen fördern. In den kommenden Monaten werde dafür ein Netzwerk von 30 regionalen Anlaufstellen aufgebaut.

Darüber hinaus sollen laut den Angaben zukünftig auch die Teilbereiche Detektion und Reaktion abgedeckt werden. Zu diesem Zweck entstehe derzeit eine innovative Plattform, die Informationen, Hilfestellungen und Angebote zum Thema Cybersicherheit bündele. Unternehmen, die Opfer eines Cybersicherheitsvorfalls wurden, sollen über diese Plattform schnell und passgenau an regionale Unterstützungsangebote und qualifizierte IT-Dienstleister vermittelt werden können. Der BVMW übernimmt nach eigenen Angaben die Konsortialleitung des Projektes und arbeitet in enger Kooperation mit den Fachpartnern FZI Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe, der Leibniz Universität Hannover - Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung sowie der TTI Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2023 06:07 ET (10:07 GMT)