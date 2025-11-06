06.11.2025 06:21:39

Mittelstand zurückhaltend bei Investitionen

BERLIN (dpa-AFX) - Mittelständler in Deutschland halten sich mit Investitionen zurück. Das zeigt eine aktuelle Konjunkturumfrage des Mittelstandsverbundes unter seinen Mitgliedern. Demnach investierten 26 Prozent im dritten Quartal stärker als im Vorjahreszeitraum - 24 Prozent investierten weniger, die Hälfte der Firmen hielt die Investitionen konstant.

"Viele Unternehmen investieren deutlich vorsichtiger - und das nicht aus Mangel an Ideen. Wenn die Politik die Bremsen nicht löst, drohen wir jedoch an Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren", so der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Henning Bergmann.

Mittelstandsverbund: Standort braucht "Befreiungsschlag"

Bürokratie, Unsicherheit und hohe Standortkosten bremsten viele Betriebe weiterhin aus. Laut Umfrage bewerten 58 Prozent der Unternehmen ihre Lage im dritten Quartal 2025 als befriedigend, nur 20 Prozent als gut, während 22 Prozent sie als schlecht einschätzen. 68 Prozent der befragten Firmen beurteilen die Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland als sehr oder mindestens eher negativ.

Der Mittelstand brauche mehr spürbare Vereinfachung, besonders beim Berichtswesen und bei Genehmigungsprozessen, so Bergmann. Politik und Verwaltung müssten den Mut haben, Bürokratie konsequent zu streichen und wirtschaftliche Vernunft voranzustellen. Der Standort Deutschland brauche einen "Befreiungsschlag". Im Mittelstandsverbund sind Gruppen wie Edeka, Rewe oder Expert vertreten./hoe/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen