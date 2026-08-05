Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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05.08.2026 06:15:00
Mittwoch: Ärger über Kinowerbung in BMWs, SpaceX-Verluste drücken Aktienkurs
Reklame beim Anlassen eines BMW + Starlink einziger SpaceX-Gewinner + AMD-Aktienrutsch trotz Wachstum + Spotify-Gewinne dank Bezahlabos + Solaranlage flexibelWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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