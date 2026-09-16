Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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16.09.2026 06:15:00
Mittwoch: Amazon-Datenverlust im Iran-Krieg, Roboter als sicherer Mitarbeiter
Zerstörung von AWS-Rechenzentren + Humanoid mit Sicherheitsvorkehrungen + Musk-Rückzug von Apple-Klage + LG zu Smart-TV-Überwachung + EWE-TEL-Chef im Interview
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