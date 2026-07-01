Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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01.07.2026 06:15:00
Mittwoch: Apple wegen Epic vor US-Höchstgericht, Aus für Frankreichs Paketsteuer
Prüfung auf Apples Gerichte-Missachtung + Zoll auf Chinas Mini-Pakete wirkungslos + Telemedizin auch mit Apotheken + KI-Agenten als AWS-Strategie + Bit-RauschenWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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