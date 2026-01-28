Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
28.01.2026 06:15:00
Mittwoch: Aus für Amazon Go und Fresh, Kinder-Prozess gegen Facebook und YouTube
Amazon schließt Supermärkte + Leid durch Soziale Netze + Cookies für Schulkinder untersagt + Kritik am digitalen Omnibus + Bit-Rauschen zu Intels Panther LakeWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
07:19
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Meta auf 'Outperform' - Ziel 810 Dollar (dpa-AFX)
|
00:29
|Meta and its peers are everything, everywhere, all of the time (Financial Times)
|
28.01.26
|Facebook-Konzern Meta schraubt KI-Investitionen hoch (dpa-AFX)
|
28.01.26
|Meta’s record sales lift shares 10 per cent despite massive spending plans (Financial Times)
|
28.01.26
|Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|TikTok in den USA: Vergleich in Suchtverfahren - Plattform mit technischen Problemen (dpa-AFX)
|
28.01.26
|ROUNDUP: Tiktok will Sucht-Klage in den USA mit Vergleich beilegen (dpa-AFX)