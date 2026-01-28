Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

28.01.2026 06:15:00

Mittwoch: Aus für Amazon Go und Fresh, Kinder-Prozess gegen Facebook und YouTube

Amazon schließt Supermärkte + Leid durch Soziale Netze + Cookies für Schulkinder untersagt + Kritik am digitalen Omnibus + Bit-Rauschen zu Intels Panther LakeWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

