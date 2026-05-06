AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.05.2026 06:15:00

Mittwoch: DNS-Probleme deutscher Domains, AMD-Wachstum dank Server und KI-GPUs

DENIC fixt DNSSEC + Divergenz von AMD-Sortiment + Student infiltriert Bahnfunk + Teenager knackt Ausweisbehörde + GSM-Ende in Österreich + Bit-Rauschen zu HBMWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

mehr Nachrichten