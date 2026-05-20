NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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20.05.2026 06:15:00
Mittwoch: Google-TPUs statt Nvidia-GPUs, Googles Smart Glasses noch dieses Jahr
Rechenzentren auf Google-Basis + Google-Brillen von Samsung + Windows-Laptops gegen MacBook Neo + OpenAI-Konter gegen Musk + Streit um Glasfaser + Bit-RauschenWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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