Mittwoch: Googles neue Lite-KI ohne Pro, Rechenzentren als zu hohe Stromfresser

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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22.07.2026 06:15:00
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Gemini-Neuerungen nur Lite + Energiebedarf von Rechenzentren + Apples Hide my Email unzureichend + EU-Reform gegen Informationsfreiheit + Entspannung bei SSDsWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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