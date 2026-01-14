Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
14.01.2026 06:15:00
Mittwoch: Metas Sparkurs bei VR-Welten, Gates-Atomkraft für Meta-KI
Strategiewechsel bei Meta + Terrapower-Reaktoren für Metas KI + Taiwans Haftbefehl für OnePlus-Chef + Kaufberatung für Premium-TVs + Bit-Rauschen zu CES-ChipsWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|531,80
|0,66%