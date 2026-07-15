IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

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15.07.2026 06:15:00

Mittwoch: Millionenförderung deutscher Chipwerke, IBM-Aktie mit Rekordabsturz

EU-Genehmigung für Halbleiter-Beihilfe + Börsenreaktion auf IBM-Wachstum + New Yorker Pause für Rechenzentren + IFG-Reform ohne Anlass + Bit-Rauschen zum DE-CIXWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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