eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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29.07.2026 06:15:00
Mittwoch: Österreichs Datenschutzstrafe für Post, PayPal-Fokus auf Trendwende
Millionenstrafe nach 7-jährigem Verfahren + PayPals Übernahme und Wachstum + Auswirkungen von KI-Suchmaschinen + US-Kraftwerke ohne Grenzwerte + Bit-RauschenWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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