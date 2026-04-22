Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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22.04.2026 06:15:00

Mittwoch: Razzien wegen Glasfaser-Bestechung, Meta-Mitarbeiterüberwachung für KI

Bestechungsverdacht bei Telekom + KI lernt von Meta-Mitarbeitern + Framework mit Pro-Laptop + Deutschland in EU-Gesundheitspflicht + Bit-Rauschen zu MacBook NeoWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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