Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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22.04.2026 06:15:00
Mittwoch: Razzien wegen Glasfaser-Bestechung, Meta-Mitarbeiterüberwachung für KI
Bestechungsverdacht bei Telekom + KI lernt von Meta-Mitarbeitern + Framework mit Pro-Laptop + Deutschland in EU-Gesundheitspflicht + Bit-Rauschen zu MacBook NeoWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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