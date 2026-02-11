Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
11.02.2026 06:15:00
Mittwoch: Telegram in Russland unter Druck, Microsoft-Warnung vor Schatten-KI
Russland gegen russischen Messenger + Schatten-KI in vielen Unternehmen + Paramount-Vorstoß für Warner-Übernahme + Meta-Millionen für Telekom + Bit-RauschenWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
