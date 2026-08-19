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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
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19.08.2026 12:27:01
Mittwochshandel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 mittags steigen
Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,06 Prozent höher bei 5 474,56 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,071 Prozent fester bei 5 474,97 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 471,06 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5 470,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 483,53 Punkten lag.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,728 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 5 385,08 Punkten auf. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 19.05.2026, mit 5 083,85 Punkten bewertet. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 19.08.2025, einen Stand von 4 596,74 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,44 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 0,96 Prozent auf 5,39 GBP), Airbus SE (+ 0,88 Prozent auf 211,65 EUR), AstraZeneca (+ 0,64 Prozent auf 118,81 GBP), Enel (+ 0,56 Prozent auf 9,52 EUR) und Rio Tinto (+ 0,48 Prozent auf 71,53 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil National Grid (-1,24 Prozent auf 11,96 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,07 Prozent auf 518,00 EUR), UniCredit (-0,91 Prozent auf 82,84 EUR), RELX (-0,71 Prozent auf 25,22 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,68 Prozent auf 84,48 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 520 727 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 624,840 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,08 zu Buche schlagen. Mit 6,51 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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