Mittwochshandel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 mittags steigen

Wenig verändert zeigt sich der STOXX 50 derzeit.

Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,06 Prozent höher bei 5 474,56 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,071 Prozent fester bei 5 474,97 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 471,06 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5 470,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 483,53 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,728 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 5 385,08 Punkten auf. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 19.05.2026, mit 5 083,85 Punkten bewertet. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 19.08.2025, einen Stand von 4 596,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,44 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 0,96 Prozent auf 5,39 GBP), Airbus SE (+ 0,88 Prozent auf 211,65 EUR), AstraZeneca (+ 0,64 Prozent auf 118,81 GBP), Enel (+ 0,56 Prozent auf 9,52 EUR) und Rio Tinto (+ 0,48 Prozent auf 71,53 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil National Grid (-1,24 Prozent auf 11,96 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,07 Prozent auf 518,00 EUR), UniCredit (-0,91 Prozent auf 82,84 EUR), RELX (-0,71 Prozent auf 25,22 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,68 Prozent auf 84,48 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 520 727 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 624,840 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,08 zu Buche schlagen. Mit 6,51 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at