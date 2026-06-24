Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|STOXX 50-Marktbericht
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24.06.2026 12:27:09
Mittwochshandel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen
Am Mittwoch verbucht der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,15 Prozent auf 5 332,38 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,055 Prozent stärker bei 5 327,14 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 324,23 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 315,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 337,20 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,058 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 5 197,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wurde der STOXX 50 auf 4 842,01 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 474,73 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,57 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 368,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 3,31 Prozent auf 184,25 CHF), Nestlé (+ 2,08 Prozent auf 81,89 CHF), Roche (+ 1,32 Prozent auf 329,50 CHF), Unilever (+ 1,15 Prozent auf 45,05 GBP) und AstraZeneca (+ 1,09 Prozent auf 137,38 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-16,42 Prozent auf 975,00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,46 Prozent auf 81,64 GBP), Siemens Energy (-1,62 Prozent auf 159,86 EUR), BP (-1,56 Prozent auf 4,91 GBP) und SAP SE (-1,46 Prozent auf 132,56 EUR).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3 508 205 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 638,175 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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