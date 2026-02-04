Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Index im Blick
|
04.02.2026 15:59:00
Mittwochshandel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag
Um 15:42 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,14 Prozent auf 6 003,60 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,069 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,105 Prozent tiefer bei 5 989,07 Punkten, nach 5 995,35 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6 028,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 973,92 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,73 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 850,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 660,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 264,59 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,62 Prozent aufwärts. Bei 6 073,34 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 4,72 Prozent auf 30,19 EUR), BASF (+ 4,37 Prozent auf 49,47 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,20 Prozent auf 60,99 EUR), BMW (+ 3,93 Prozent auf 91,08 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 3,62 Prozent auf 105,95 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Siemens (-6,58 Prozent auf 243,55 EUR), Deutsche Bank (-4,66 Prozent auf 32,21 EUR), SAP SE (-3,43 Prozent auf 161,28 EUR), Infineon (-2,24 Prozent auf 40,16 EUR) und Rheinmetall (-1,45 Prozent auf 1 735,00 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 7 585 937 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 474,734 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 153,40
|1,23%
|BASF
|48,23
|-1,27%
|BMW AG
|87,32
|-1,40%
|Deutsche Bank AG
|30,92
|0,75%
|Deutsche Telekom AG
|30,37
|-0,52%
|Infineon AG
|41,37
|0,51%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,92
|0,20%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,25
|-1,27%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,68
|1,68%
|Rheinmetall AG
|1 617,00
|1,22%
|SAP SE
|168,28
|0,37%
|Siemens AG
|247,30
|1,12%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|99,68
|-1,94%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 945,35
|0,33%
