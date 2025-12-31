Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Index im Fokus
|
31.12.2025 15:57:46
Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt nach
Um 15:41 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,08 Prozent schwächer bei 5 791,41 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,908 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,068 Prozent schwächer bei 5 792,27 Punkten, nach 5 796,22 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 777,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 792,27 Einheiten.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,682 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 668,17 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 5 529,96 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, bei 4 895,98 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,76 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 0 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 351,477 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,92 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
31.12.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
31.12.25
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt nach (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
31.12.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
30.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Freundlicher Handel: TecDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)