Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt nach

Um 15:41 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,08 Prozent schwächer bei 5 791,41 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,908 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,068 Prozent schwächer bei 5 792,27 Punkten, nach 5 796,22 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 777,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 792,27 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,682 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 668,17 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 5 529,96 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, bei 4 895,98 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,76 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 0 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 351,477 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,92 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

