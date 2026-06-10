Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein

Der Euro STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,52 Prozent auf 6 018,11 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,073 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,036 Prozent fester bei 6 051,90 Punkten, nach 6 049,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 068,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 015,83 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,524 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 5 911,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 837,17 Punkte. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.06.2025, den Stand von 5 415,38 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,87 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 199,78 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 2,71 Prozent auf 72,00 EUR), Infineon (+ 1,03 Prozent auf 76,44 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,97 Prozent auf 28,05 EUR), adidas (+ 0,90 Prozent auf 168,85 EUR) und Enel (+ 0,75 Prozent auf 9,72 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-3,84 Prozent auf 148,76 EUR), Siemens (-1,72 Prozent auf 259,75 EUR), Siemens Energy (-1,56 Prozent auf 145,98 EUR), Deutsche Börse (-1,30 Prozent auf 242,50 EUR) und BASF (-1,00 Prozent auf 48,04 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 111 188 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 583,754 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,46 zu Buche schlagen. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,63 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at