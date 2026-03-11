Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Letztendlich gab der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,01 Prozent auf 5 778,07 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,786 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,451 Prozent tiefer bei 5 810,82 Punkten, nach 5 837,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 753,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 824,48 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,22 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 11.02.2026, den Stand von 6 035,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 753,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 309,90 Punkten berechnet.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 1,24 Prozent nach. Bei 6 199,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 543,42 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 1,97 Prozent auf 21,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,57 Prozent auf 91,72 EUR), BASF (+ 1,00 Prozent auf 46,31 EUR), Bayer (+ 0,98 Prozent auf 40,02 EUR) und Infineon (+ 0,57 Prozent auf 41,55 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-8,02 Prozent auf 1 520,50 EUR), SAP SE (-2,45 Prozent auf 165,44 EUR), Siemens Energy (-1,97 Prozent auf 154,60 EUR), Deutsche Börse (-1,83 Prozent auf 236,40 EUR) und Enel (-1,81 Prozent auf 9,42 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 661 495 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 462,502 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,11 Prozent, die höchste im Index.

