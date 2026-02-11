Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus

Der Euro STOXX 50 notiert am dritten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,08 Prozent leichter bei 6 042,40 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,115 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,087 Prozent auf 6 041,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 047,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 054,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 038,20 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,495 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 997,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 725,70 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 390,91 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,28 Prozent zu. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 078,29 Punkten. Bei 5 780,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 5,44 Prozent auf 158,80 EUR), UniCredit (+ 0,51 Prozent auf 76,99 EUR), Deutsche Bank (+ 0,44 Prozent auf 31,68 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,20 Prozent auf 30,26 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,07 Prozent auf 58,40 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1,81 Prozent auf 1 599,50 EUR), SAP SE (-1,67 Prozent auf 175,30 EUR), Infineon (-1,15 Prozent auf 42,37 EUR), Airbus SE (-1,05 Prozent auf 189,66 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,84 Prozent auf 6,00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 290 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 466,982 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,20 Prozent gelockt.

