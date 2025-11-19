Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index-Performance im Blick
|
19.11.2025 12:26:58
Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus
Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,03 Prozent leichter bei 5 533,16 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,823 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,033 Prozent tiefer bei 5 532,91 Punkten, nach 5 534,71 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 506,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 535,74 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 2,79 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 5 607,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 483,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, wies der Euro STOXX 50 4 751,23 Punkte auf.
Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 12,51 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 540,22 Zählern.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,66 Prozent auf 109,80 EUR), Deutsche Börse (+ 1,05 Prozent auf 211,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,97 Prozent auf 27,17 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,64 Prozent auf 42,36 EUR) und Eni (+ 0,54 Prozent auf 16,37 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Enel (-2,10 Prozent auf 8,81 EUR), adidas (-1,10 Prozent auf 152,20 EUR), Bayer (-0,88 Prozent auf 27,13 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 531,00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,57 Prozent auf 94,16 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 335 415 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 339,694 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die Bayer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die BNP Paribas-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|155,15
|1,21%
|ASML NV
|917,60
|2,38%
|Bayer
|27,33
|1,02%
|BNP Paribas S.A.
|69,57
|3,77%
|Deutsche Börse AG
|211,10
|0,57%
|Deutsche Telekom AG
|27,38
|0,85%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|43,07
|0,68%
|Enel S.p.A.
|8,74
|1,02%
|Eni S.p.A.
|16,33
|0,65%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|534,40
|0,53%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|14,56
|1,36%
|Siemens Energy AG
|112,75
|2,69%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|95,54
|0,44%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 542,05
|0,13%
