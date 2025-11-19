Siemens Energy Aktie

19.11.2025 12:26:58

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus

Der Handel in Europa verläuft am Mittwochmittag in ruhigen Bahnen.

Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,03 Prozent leichter bei 5 533,16 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,823 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,033 Prozent tiefer bei 5 532,91 Punkten, nach 5 534,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 506,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 535,74 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 2,79 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 5 607,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 483,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, wies der Euro STOXX 50 4 751,23 Punkte auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 12,51 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,66 Prozent auf 109,80 EUR), Deutsche Börse (+ 1,05 Prozent auf 211,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,97 Prozent auf 27,17 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,64 Prozent auf 42,36 EUR) und Eni (+ 0,54 Prozent auf 16,37 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Enel (-2,10 Prozent auf 8,81 EUR), adidas (-1,10 Prozent auf 152,20 EUR), Bayer (-0,88 Prozent auf 27,13 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 531,00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,57 Prozent auf 94,16 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 335 415 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 339,694 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Bayer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die BNP Paribas-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Analysen zu Siemens Energy AG

17.11.25 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
17.11.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
