Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus

Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,03 Prozent leichter bei 5 533,16 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,823 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,033 Prozent tiefer bei 5 532,91 Punkten, nach 5 534,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 506,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 535,74 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 2,79 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 5 607,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 483,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, wies der Euro STOXX 50 4 751,23 Punkte auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 12,51 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,66 Prozent auf 109,80 EUR), Deutsche Börse (+ 1,05 Prozent auf 211,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,97 Prozent auf 27,17 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,64 Prozent auf 42,36 EUR) und Eni (+ 0,54 Prozent auf 16,37 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Enel (-2,10 Prozent auf 8,81 EUR), adidas (-1,10 Prozent auf 152,20 EUR), Bayer (-0,88 Prozent auf 27,13 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 531,00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,57 Prozent auf 94,16 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 335 415 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 339,694 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Bayer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die BNP Paribas-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at