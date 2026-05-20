Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Aktuell wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,82 Prozent höher bei 5 899,15 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4,891 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,085 Prozent stärker bei 5 856,16 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 851,16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 911,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 842,18 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 982,63 Punkte. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 20.02.2026, bei 6 131,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 454,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,834 Prozent. 6 199,78 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 2,97 Prozent auf 66,56 EUR), Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 170,82 EUR), Siemens (+ 1,69 Prozent auf 261,15 EUR), Rheinmetall (+ 1,56 Prozent auf 1 225,80 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,38 Prozent auf 27,27 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil SAP SE (-3,41 Prozent auf 151,38 EUR), adidas (-1,09 Prozent auf 145,15 EUR), BASF (-0,84 Prozent auf 51,86 EUR), Deutsche Telekom (-0,41 Prozent auf 29,26 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,37 Prozent auf 87,30 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 281 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 487,323 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,46 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at