Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben

Am Mittwoch verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich Verluste in Höhe von 0,88 Prozent auf 5 941,62 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,037 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,100 Prozent auf 5 988,60 Punkte an der Kurstafel, nach 5 994,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5 934,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 024,55 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,124 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, den Wert von 5 746,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 704,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 195,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 1,56 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 780,85 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 2,60 Prozent auf 43,42 EUR), Deutsche Börse (+ 1,06 Prozent auf 209,30 EUR), Eni (+ 1,02 Prozent auf 17,09 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 27,25 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,84 Prozent auf 57,41 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-3,31 Prozent auf 45,19 EUR), UniCredit (-2,71 Prozent auf 72,15 EUR), Airbus SE (-2,18 Prozent auf 195,02 EUR), Deutsche Bank (-1,98 Prozent auf 32,87 EUR) und adidas (-1,70 Prozent auf 144,55 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 11 411 270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 456,594 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,07 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at