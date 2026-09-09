Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste

Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,68 Prozent schwächer bei 6 305,71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,454 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,283 Prozent tiefer bei 6 395,01 Punkten in den Handel, nach 6 413,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 395,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 275,34 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 6 523,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 049,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 368,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,78 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 1,87 Prozent auf 23,96 EUR), SAP SE (+ 0,36 Prozent auf 182,36 EUR), Enel (-0,20 Prozent auf 8,93 EUR), Bayer (-0,22 Prozent auf 49,30 EUR) und adidas (-0,24 Prozent auf 147,50 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-4,72 Prozent auf 1 002,20 EUR), Siemens (-3,52 Prozent auf 262,90 EUR), Infineon (-2,96 Prozent auf 56,72 EUR), Airbus SE (-2,75 Prozent auf 195,22 EUR) und Deutsche Bank (-2,69 Prozent auf 34,79 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 677 305 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 578,281 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at