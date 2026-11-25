Der Euro STOXX 50 notiert am dritten Tag der Woche im Minus.

Um 15:41 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,14 Prozent tiefer bei 5 935,06 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5,234 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,052 Prozent auf 6 000,64 Punkte an der Kurstafel, nach 6 003,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6 038,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 935,06 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,497 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 068,22 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 455,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 573,91 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,45 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BMW (+ 4,96 Prozent auf 55,90 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,20 Prozent auf 37,81 EUR), adidas (+ 0,98 Prozent auf 169,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,45 Prozent auf 26,94 EUR) und Enel (+ 0,40 Prozent auf 9,49 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-6,06 Prozent auf 41,09 EUR), Bayer (-3,84 Prozent auf 50,04 EUR), Siemens Energy (-3,22 Prozent auf 114,08 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,03 Prozent auf 5,55 EUR) und UniCredit (-2,93 Prozent auf 73,82 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 351 476 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 490,329 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Im Euro STOXX 50 präsentiert die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at