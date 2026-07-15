Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Index im Blick
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15.07.2026 15:58:41
Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Verluste
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,18 Prozent leichter bei 6 269,18 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,385 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,150 Prozent schwächer bei 6 270,77 Punkten, nach 6 280,19 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6 255,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 296,04 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,411 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.06.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 229,43 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 5 940,34 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 15.07.2025, einen Stand von 5 354,17 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,16 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 431,42 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,16 Prozent auf 46,09 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,95 Prozent auf 73,28 EUR), BMW (+ 1,78 Prozent auf 58,34 EUR), adidas (+ 1,02 Prozent auf 182,45 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,02 Prozent auf 257,60 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-5,46 Prozent auf 67,90 EUR), BASF (-3,55 Prozent auf 47,67 EUR), Bayer (-2,91 Prozent auf 47,69 EUR), Allianz (-1,21 Prozent auf 415,90 EUR) und Enel (-1,07 Prozent auf 10,18 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im Euro STOXX 50 weist die BASF-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 323 656 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 593,852 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien
In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 8,01 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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