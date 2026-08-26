Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index im Blick
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26.08.2026 17:58:26
Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge
Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel letztendlich um 0,28 Prozent höher bei 6 473,62 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,506 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,107 Prozent höher bei 6 462,53 Punkten, nach 6 455,63 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6 497,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 453,81 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,305 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 280,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 064,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 383,68 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,65 Prozent aufwärts. Bei 6 577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Bank (+ 4,31 Prozent auf 34,63 EUR), UniCredit (+ 2,56 Prozent auf 86,07 EUR), Rheinmetall (+ 1,84 Prozent auf 1 138,80 EUR), Siemens (+ 0,89 Prozent auf 288,10 EUR) und Airbus SE (+ 0,73 Prozent auf 206,10 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-2,93 Prozent auf 180,02 EUR), Eni (-1,63 Prozent auf 22,93 EUR), adidas (-1,25 Prozent auf 150,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,20 Prozent auf 72,42 EUR) und Siemens Energy (-1,09 Prozent auf 151,10 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 9 730 155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 574,196 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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