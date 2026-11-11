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Index-Performance 11.11.2026 17:58:28

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne

Für den Euro STOXX 50 ging es heute aufwärts.

Zum Handelsschluss ging es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,00 Prozent nach oben auf 6 390,90 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,433 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,138 Prozent stärker bei 6 336,58 Punkten, nach 6 327,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6 336,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 398,89 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 3,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 6 173,37 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Stand von 6 551,22 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 5 725,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 9,24 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 10,78 Prozent auf 132,76 EUR), Infineon (+ 6,26 Prozent auf 52,12 EUR), Eni (+ 2,48 Prozent auf 25,22 EUR), Deutsche Börse (+ 2,09 Prozent auf 327,50 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,01 Prozent auf 59,92 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-6,94 Prozent auf 794,10 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,21 Prozent auf 6,31 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,18 Prozent auf 569,40 EUR), adidas (-0,70 Prozent auf 177,10 EUR) und Bayer (-0,56 Prozent auf 56,76 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 242 051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 517,925 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 175,75 -0,87% adidas
ASML NV 1 356,20 -2,11% ASML NV
Bayer 56,54 -1,36% Bayer
Deutsche Börse AG 326,50 -0,18% Deutsche Börse AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 59,96 -0,03% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 25,65 2,01% Eni S.p.A.
Infineon AG 51,58 -1,04% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,26 -1,23% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,59 -2,47% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 584,00 1,71% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,97 -0,21% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 771,20 -4,10% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 131,06 -0,86% Siemens Energy AG
TotalEnergies 80,69 1,91% TotalEnergies

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