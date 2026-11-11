EURO STOXX 50
|
6 398,98
|
5,59
|
0,09 %
|Index-Performance
|
11.11.2026 17:58:28
Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne
Zum Handelsschluss ging es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,00 Prozent nach oben auf 6 390,90 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,433 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,138 Prozent stärker bei 6 336,58 Punkten, nach 6 327,87 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6 336,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 398,89 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 3,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 6 173,37 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Stand von 6 551,22 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 5 725,70 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 9,24 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 10,78 Prozent auf 132,76 EUR), Infineon (+ 6,26 Prozent auf 52,12 EUR), Eni (+ 2,48 Prozent auf 25,22 EUR), Deutsche Börse (+ 2,09 Prozent auf 327,50 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,01 Prozent auf 59,92 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-6,94 Prozent auf 794,10 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,21 Prozent auf 6,31 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,18 Prozent auf 569,40 EUR), adidas (-0,70 Prozent auf 177,10 EUR) und Bayer (-0,56 Prozent auf 56,76 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 242 051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 517,925 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|175,75
|-0,87%
|ASML NV
|1 356,20
|-2,11%
|Bayer
|56,54
|-1,36%
|Deutsche Börse AG
|326,50
|-0,18%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|59,96
|-0,03%
|Eni S.p.A.
|25,65
|2,01%
|Infineon AG
|51,58
|-1,04%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,26
|-1,23%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,59
|-2,47%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|584,00
|1,71%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,97
|-0,21%
|Rheinmetall AG
|771,20
|-4,10%
|Siemens Energy AG
|131,06
|-0,86%
|TotalEnergies
|80,69
|1,91%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 398,98
|0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.