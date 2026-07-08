ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|STOXX-Handel im Blick
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08.07.2026 09:28:36
Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge
Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,77 Prozent leichter bei 6 271,46 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,488 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,062 Prozent leichter bei 6 315,94 Punkten, nach 6 319,86 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6 315,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 267,35 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,09 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 08.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 062,29 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 08.04.2026, bei 5 913,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 371,95 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,20 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 431,42 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 3,02 Prozent auf 21,15 EUR), Enel (+ 0,41 Prozent auf 10,19 EUR), Siemens Energy (+ 0,23 Prozent auf 155,66 EUR), BASF (+ 0,06 Prozent auf 47,39 EUR) und UniCredit (-0,49 Prozent auf 81,99 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Bank (-2,37 Prozent auf 31,54 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,97 Prozent auf 498,00 EUR), SAP SE (-1,95 Prozent auf 141,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,94 Prozent auf 45,08 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,69 Prozent auf 74,52 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 441 400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 627,615 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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