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STOXX-Handel im Blick 08.07.2026 09:28:36

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge

Der Euro STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,77 Prozent leichter bei 6 271,46 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,488 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,062 Prozent leichter bei 6 315,94 Punkten, nach 6 319,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6 315,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 267,35 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,09 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 08.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 062,29 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 08.04.2026, bei 5 913,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 371,95 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,20 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 431,42 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 3,02 Prozent auf 21,15 EUR), Enel (+ 0,41 Prozent auf 10,19 EUR), Siemens Energy (+ 0,23 Prozent auf 155,66 EUR), BASF (+ 0,06 Prozent auf 47,39 EUR) und UniCredit (-0,49 Prozent auf 81,99 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Bank (-2,37 Prozent auf 31,54 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,97 Prozent auf 498,00 EUR), SAP SE (-1,95 Prozent auf 141,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,94 Prozent auf 45,08 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,69 Prozent auf 74,52 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 441 400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 627,615 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 545,60 1,56% ASML NV
BASF 47,59 0,49% BASF
Deutsche Bank AG 30,87 -3,91% Deutsche Bank AG
Enel S.p.A. 10,12 -0,61% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 21,20 1,24% Eni S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 44,29 -3,39% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 506,00 -0,55% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
SAP SE 137,94 -3,43% SAP SE
Siemens Energy AG 153,30 -2,26% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 80,13 -2,66% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 72,90 -3,80% Volkswagen (VW) AG Vz.

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EURO STOXX 50 6 204,91 -1,82%

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