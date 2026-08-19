Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Nachmittag

Um 15:42 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,06 Prozent tiefer bei 6 464,28 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,558 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,112 Prozent fester bei 6 475,42 Punkten in den Handel, nach 6 468,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 493,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 463,15 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,28 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 6 230,87 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 19.05.2026, mit 5 851,16 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 483,28 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,49 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 2,06 Prozent auf 52,04 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,78 Prozent auf 74,30 EUR), Bayer (+ 1,37 Prozent auf 49,41 EUR), BMW (+ 0,86 Prozent auf 58,46 EUR) und SAP SE (+ 0,83 Prozent auf 184,02 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-3,31 Prozent auf 1 173,60 EUR), Infineon (-2,95 Prozent auf 55,55 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,41 Prozent auf 516,20 EUR), Deutsche Börse (-1,11 Prozent auf 276,10 EUR) und UniCredit (-0,91 Prozent auf 82,84 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 2 598 401 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 624,840 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at