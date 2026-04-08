Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Index im Fokus
|
08.04.2026 15:59:11
Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zündet am Nachmittag Kursrakete
Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 4,98 Prozent fester bei 5 913,79 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,777 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,277 Prozent auf 5 648,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 633,22 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 939,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 648,82 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 3,66 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 719,90 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 904,32 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 4 773,65 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,08 Prozent aufwärts. Bei 6 199,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 11,49 Prozent auf 164,72 EUR), Infineon (+ 11,42 Prozent auf 42,64 EUR), Siemens (+ 10,55 Prozent auf 232,15 EUR), UniCredit (+ 8,63 Prozent auf 68,26 EUR) und Deutsche Bank (+ 8,17 Prozent auf 27,73 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Eni (-7,77 Prozent auf 22,96 EUR), Deutsche Börse (-2,07 Prozent auf 251,20 EUR), BASF (-0,87 Prozent auf 51,48 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,58 Prozent auf 30,99 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,59 Prozent auf 549,60 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 5 955 667 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 447,470 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,22 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
08:31
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.04.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung weit im Plus (finanzen.at)
|
08.04.26
|XETRA-Handel: DAX hebt letztendlich ab (finanzen.at)
|
08.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zündet letztendlich Kursrakete (finanzen.at)
|
08.04.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zündet am Nachmittag Kursrakete (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|02.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|12.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|41,63
|-0,60%
|ASML NV
|1 202,40
|-0,99%
|BASF
|53,03
|1,53%
|Deutsche Bank AG
|27,39
|-0,42%
|Deutsche Börse AG
|255,60
|0,99%
|Deutsche Telekom AG
|31,22
|-0,03%
|Eni S.p.A.
|23,93
|1,79%
|Infineon AG
|41,98
|-1,26%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,62
|-1,14%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|553,60
|0,44%
|Siemens AG
|227,95
|-0,74%
|Siemens Energy AG
|162,50
|-0,26%
|UniCredit S.p.A.
|67,00
|0,90%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|88,34
|-1,91%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 862,04
|-0,87%