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Index im Fokus 08.04.2026 15:59:11

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zündet am Nachmittag Kursrakete

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zündet am Nachmittag Kursrakete

Börsianer in Europa zeigen sich derzeit in Feierlaune.

Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 4,98 Prozent fester bei 5 913,79 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,777 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,277 Prozent auf 5 648,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 633,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 939,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 648,82 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 3,66 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 719,90 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 904,32 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 4 773,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,08 Prozent aufwärts. Bei 6 199,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 11,49 Prozent auf 164,72 EUR), Infineon (+ 11,42 Prozent auf 42,64 EUR), Siemens (+ 10,55 Prozent auf 232,15 EUR), UniCredit (+ 8,63 Prozent auf 68,26 EUR) und Deutsche Bank (+ 8,17 Prozent auf 27,73 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Eni (-7,77 Prozent auf 22,96 EUR), Deutsche Börse (-2,07 Prozent auf 251,20 EUR), BASF (-0,87 Prozent auf 51,48 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,58 Prozent auf 30,99 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,59 Prozent auf 549,60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 5 955 667 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 447,470 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,22 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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