Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Euro STOXX 50-Performance im Fokus 17.06.2026 09:28:59

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Am Mittwoch legt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,12 Prozent auf 6 264,97 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,388 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,009 Prozent stärker bei 6 257,97 Punkten in den Handel, nach 6 257,42 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 253,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 265,44 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,636 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 5 827,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 769,25 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 288,68 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,09 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 294,68 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 1,14 Prozent auf 78,62 EUR), Rheinmetall (+ 0,93 Prozent auf 1 156,20 EUR), Deutsche Bank (+ 0,86) Prozent auf 30,46 EUR), Airbus SE (+ 0,79 Prozent auf 186,78 EUR) und Siemens (+ 0,31 Prozent auf 273,90 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen BMW (-7,66 Prozent auf 62,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,70 Prozent auf 47,56 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,14 Prozent auf 87,74 EUR), Deutsche Telekom (-1,48 Prozent auf 27,24 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,00 Prozent auf 464,10 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die BMW-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 827 411 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 625,225 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,47 zu Buche schlagen. Mit 7,24 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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