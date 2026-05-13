SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Index im Fokus
|
13.05.2026 15:59:00
Mittwochshandel in Europa: Pluszeichen im STOXX 50
Um 15:42 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,46 Prozent nach oben auf 5 059,03 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,216 Prozent fester bei 5 046,52 Punkten, nach 5 035,66 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 083,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 033,13 Punkten erreichte.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,246 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 13.04.2026, den Stand von 5 096,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 146,66 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 510,14 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,05 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Zurich Insurance (+ 4,36 Prozent auf 564,60 CHF), Rio Tinto (+ 3,86 Prozent auf 82,26 GBP), Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 175,58 EUR), BAT (+ 3,34 Prozent auf 47,89 GBP) und UBS (+ 2,52 Prozent auf 35,75 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-5,01 Prozent auf 1 103,80 EUR), RELX (-4,32 Prozent auf 23,49 GBP), SAP SE (-3,44 Prozent auf 137,50 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,29 Prozent auf 5,69 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1,99 Prozent auf 91,62 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 896 807 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 503,202 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,86 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
13.05.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.05.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
13.05.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.05.26
|Mittwochshandel in Europa: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
13.05.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
13.05.26
|Optimismus in London: FTSE 100 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.05.26
|FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RELX-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.05.26
|LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|09:17
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|RELX Buy
|UBS AG
|24.04.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|RELX Buy
|UBS AG
|24.04.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|RELX Buy
|UBS AG
|24.04.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|25.04.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|28.06.24
|RELX Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 339,60
|-0,45%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|56,72
|2,16%
|BNP Paribas S.A.
|92,08
|0,55%
|BP plc (British Petrol)
|6,24
|-0,26%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,78
|0,30%
|London Stock Exchange (LSE)
|106,60
|0,57%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|27,56
|1,40%
|Rheinmetall AG
|1 141,20
|2,26%
|Rio Tinto plc
|95,09
|0,06%
|SAP SE
|138,20
|0,73%
|Siemens Energy AG
|182,10
|2,51%
|UBS
|39,69
|0,56%
|Unilever PLC
|48,85
|-1,59%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|612,00
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 110,46
|0,55%