Mittwochshandel in Europa: Pluszeichen im STOXX 50

Um 15:42 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,46 Prozent nach oben auf 5 059,03 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,216 Prozent fester bei 5 046,52 Punkten, nach 5 035,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 083,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 033,13 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,246 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 13.04.2026, den Stand von 5 096,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 146,66 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 510,14 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,05 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Zurich Insurance (+ 4,36 Prozent auf 564,60 CHF), Rio Tinto (+ 3,86 Prozent auf 82,26 GBP), Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 175,58 EUR), BAT (+ 3,34 Prozent auf 47,89 GBP) und UBS (+ 2,52 Prozent auf 35,75 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-5,01 Prozent auf 1 103,80 EUR), RELX (-4,32 Prozent auf 23,49 GBP), SAP SE (-3,44 Prozent auf 137,50 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,29 Prozent auf 5,69 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1,99 Prozent auf 91,62 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 896 807 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 503,202 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,86 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at