Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt nachmittags zu

Am Mittwoch steht der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,27 Prozent im Plus bei 5 100,44 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 044,03 Zählern und damit 0,148 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 036,59 Punkte).

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 036,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 121,37 Punkten erreichte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 3,01 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.02.2026, bei 5 114,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 820,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 718,44 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,89 Prozent zu. Bei 5 315,22 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 913,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,54 Prozent auf 1 636,00 EUR), Rolls-Royce (+ 3,03 Prozent auf 13,43 GBP), BAT (+ 2,22 Prozent auf 45,63 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,10 Prozent auf 535,60 EUR) und Siemens (+ 2,03 Prozent auf 231,05 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil BP (-1,91 Prozent auf 4,84 GBP), RELX (-1,31 Prozent auf 25,62 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,08 Prozent auf 30,80 GBP), Unilever (-0,27 Prozent auf 51,20 GBP) und Diageo (-0,16 Prozent auf 15,63 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 084 481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 466,510 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,47 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at