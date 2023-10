Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Um 09:12 Uhr verliert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,05 Prozent auf 3 947,97 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,205 Prozent höher bei 3 957,97 Punkten, nach 3 949,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3 957,97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 942,66 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,51 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 11.09.2023, einen Stand von 3 966,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 882,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, betrug der STOXX 50-Kurs 3 348,26 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 7,12 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 658,90 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 1,75 Prozent auf 5,34 GBP), GSK (+ 1,68 Prozent auf 15,47 GBP), Roche (+ 0,89 Prozent auf 254,90 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,39 Prozent auf 20,56 EUR) und Novartis (+ 0,31 Prozent auf 89,40 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Richemont (-4,96 Prozent auf 108,25 CHF), Diageo (-1,39 Prozent auf 30,52 GBP), Unilever (-1,15 Prozent auf 39,08 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,85 Prozent auf 38,86 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,71 Prozent auf 64,15 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 888 266 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 383,821 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,96 erwartet. Die Glencore-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at