Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am dritten Tag der Woche wieder ab.

Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,12 Prozent auf 5 183,23 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 5 188,54 Punkte an der Kurstafel, nach 5 189,45 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 188,54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 179,23 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,129 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, bei 5 071,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 036,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 545,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,56 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Unilever (+ 1,17 Prozent auf 41,53 GBP), National Grid (+ 0,97 Prozent auf 11,99 GBP), BP (+ 0,91 Prozent auf 5,42 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,78 Prozent auf 32,40 GBP) und Nestlé (+ 0,76 Prozent auf 78,35 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Airbus SE (-1,85 Prozent auf 169,40 EUR), Rolls-Royce (-1,55 Prozent auf 12,61 GBP), Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1 174,60 EUR), Siemens (-1,15 Prozent auf 275,50 EUR) und UBS (-1,08 Prozent auf 37,58 CHF).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 1 103 280 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 537,273 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

2026 präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at