Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Plus

Am Mittwochnachmittag legen Börsianer in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch verbucht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,10 Prozent auf 5 382,90 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5 370,33 Zählern und damit 0,136 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 377,65 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 358,53 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 397,78 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 0,564 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 295,26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 101,84 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 15.07.2025, einen Stand von 4 503,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8,59 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 5,40 Prozent auf 193,25 CHF), RELX (+ 1,27 Prozent auf 24,75 GBP), AstraZeneca (+ 1,08 Prozent auf 124,98 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,81 Prozent auf 31,73 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,56 Prozent auf 90,24 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Unilever (-1,35 Prozent auf 45,03 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,33 Prozent auf 84,34 CHF), Allianz (-1,21 Prozent auf 415,90 EUR), Zurich Insurance (-1,17 Prozent auf 606,40 CHF) und Enel (-1,07 Prozent auf 10,18 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 026 336 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 593,852 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,57 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at