Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer

Aktuell legen Börsianer in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,15 Prozent leichter bei 5 125,84 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,149 Prozent auf 5 125,78 Punkte an der Kurstafel, nach 5 133,43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 094,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 134,60 Punkten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 4 957,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 763,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 577,55 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3,40 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 188,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell GSK (+ 4,15 Prozent auf 20,26 GBP), Deutsche Telekom (+ 3,85 Prozent auf 29,94 EUR), Zurich Insurance (+ 2,44 Prozent auf 570,00 CHF), BP (+ 2,27 Prozent auf 4,77 GBP) und Rolls-Royce (+ 2,19 Prozent auf 12,63 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens (-4,18 Prozent auf 249,80 EUR), UBS (-4,10 Prozent auf 35,58 CHF), SAP SE (-3,10 Prozent auf 161,82 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,06 Prozent auf 70,32 GBP) und RELX (-1,83 Prozent auf 21,74 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 9 751 474 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 474,734 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

