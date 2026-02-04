Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
04.02.2026 12:27:28
Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer
Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,15 Prozent leichter bei 5 125,84 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,149 Prozent auf 5 125,78 Punkte an der Kurstafel, nach 5 133,43 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 094,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 134,60 Punkten.
STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 4 957,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 763,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 577,55 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3,40 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 188,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell GSK (+ 4,15 Prozent auf 20,26 GBP), Deutsche Telekom (+ 3,85 Prozent auf 29,94 EUR), Zurich Insurance (+ 2,44 Prozent auf 570,00 CHF), BP (+ 2,27 Prozent auf 4,77 GBP) und Rolls-Royce (+ 2,19 Prozent auf 12,63 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens (-4,18 Prozent auf 249,80 EUR), UBS (-4,10 Prozent auf 35,58 CHF), SAP SE (-3,10 Prozent auf 161,82 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,06 Prozent auf 70,32 GBP) und RELX (-1,83 Prozent auf 21,74 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 9 751 474 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 474,734 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der STOXX 50-Werte
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|04.02.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|RELX Buy
|UBS AG
|22.01.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 139,40
|0,41%
|BNP Paribas S.A.
|92,11
|0,89%
|BP plc (British Petrol)
|5,38
|-2,62%
|Deutsche Telekom AG
|30,53
|0,79%
|GSK PLC Registered Shs
|25,01
|3,43%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,91
|-3,46%
|London Stock Exchange (LSE)
|87,00
|4,82%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|25,60
|0,55%
|Rolls-Royce Plc
|13,94
|-2,65%
|SAP SE
|167,66
|-0,68%
|Siemens AG
|244,55
|0,91%
|UBS
|37,18
|-2,34%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|622,20
|-0,89%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 071,44
|-0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.