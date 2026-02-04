Rolls-Royce Aktie

Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

Index im Blick 04.02.2026 12:27:28

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer

Aktuell legen Börsianer in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,15 Prozent leichter bei 5 125,84 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,149 Prozent auf 5 125,78 Punkte an der Kurstafel, nach 5 133,43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 094,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 134,60 Punkten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 4 957,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 763,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 577,55 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3,40 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 188,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell GSK (+ 4,15 Prozent auf 20,26 GBP), Deutsche Telekom (+ 3,85 Prozent auf 29,94 EUR), Zurich Insurance (+ 2,44 Prozent auf 570,00 CHF), BP (+ 2,27 Prozent auf 4,77 GBP) und Rolls-Royce (+ 2,19 Prozent auf 12,63 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens (-4,18 Prozent auf 249,80 EUR), UBS (-4,10 Prozent auf 35,58 CHF), SAP SE (-3,10 Prozent auf 161,82 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,06 Prozent auf 70,32 GBP) und RELX (-1,83 Prozent auf 21,74 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 9 751 474 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 474,734 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

04.02.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 RELX Buy UBS AG
22.01.26 RELX Overweight Barclays Capital
22.01.26 RELX Overweight Barclays Capital
15.01.26 RELX Outperform Bernstein Research
