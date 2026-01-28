Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 sackt am Mittag ab

Der STOXX 50 zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.

Um 12:10 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,48 Prozent auf 5 081,58 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,221 Prozent schwächer bei 5 094,98 Punkten in den Handel, nach 5 106,24 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 077,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 111,53 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,405 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bei 4 892,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 787,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 531,06 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2,51 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 146,25 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 913,95 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Diageo (+ 0,78 Prozent auf 16,22 GBP), SAP SE (+ 0,37 Prozent auf 196,26 EUR), Allianz (+ 0,19 Prozent auf 366,00 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,07 Prozent auf 61,50 CHF) und Siemens (-0,06 Prozent auf 253,25 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Roche (-2,89 Prozent auf 339,90 CHF), GSK (-2,47 Prozent auf 18,17 GBP), Novartis (-2,23 Prozent auf 113,92 CHF), UniCredit (-1,85 Prozent auf 72,79 EUR) und UBS (-1,46 Prozent auf 37,16 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 815 309 Aktien gehandelt. Mit 456,594 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,87 erwartet. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,07 Prozent.

