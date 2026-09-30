Intesa Sanpaolo Aktie

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WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

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STOXX 50-Kursentwicklung 30.09.2026 17:58:25

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Rot

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Rot

Das machte das Börsenbarometer in Europa zum Handelsschluss.

Am Mittwoch verbuchte der STOXX 50 via STOXX letztendlich Verluste in Höhe von 0,59 Prozent auf 5 327,77 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,127 Prozent höher bei 5 366,28 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 359,46 Punkten am Vortag.

Bei 5 323,31 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 394,86 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 0,663 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 5 476,04 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 415,93 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 bewegte sich am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 4 633,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,48 Prozent zu. Bei 5 572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit National Grid (+ 2,00 Prozent auf 11,46 GBP), Richemont (+ 1,44 Prozent auf 179,10 CHF), Novo Nordisk (+ 0,62 Prozent auf 253,20 DKK), Rio Tinto (+ 0,38 Prozent auf 70,99 GBP) und SAP SE (+ 0,18 Prozent auf 185,66 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil UniCredit (-2,36 Prozent auf 82,90 EUR), Siemens (-2,30 Prozent auf 275,50 EUR), Siemens Energy (-2,21 Prozent auf 142,60 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,68 Prozent auf 79,42 CHF) und Allianz (-1,54 Prozent auf 416,30 EUR) unter Druck.

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27 676 613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 592,387 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die BP-Aktie weist mit 6,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,22 1,86% ABB (Asea Brown Boveri)
Allianz 411,70 -0,72% Allianz
ASML NV 1 606,00 0,27% ASML NV
Barclays plc 5,21 -2,82% Barclays plc
BP plc (British Petrol) 6,57 1,58% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,40 -3,60% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 13,30 -0,93% National Grid plc
Novartis AG 125,88 0,05% Novartis AG
Novo Nordisk 33,34 -0,67% Novo Nordisk
Richemont 186,00 -1,09% Richemont
Rio Tinto plc 82,41 -1,19% Rio Tinto plc
SAP SE 187,52 1,77% SAP SE
Siemens AG 273,15 -0,76% Siemens AG
Siemens Energy AG 143,76 0,57% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 79,93 -2,95% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 261,40 -1,16%

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