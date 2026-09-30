Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|STOXX 50-Kursentwicklung
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30.09.2026 17:58:25
Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Rot
Am Mittwoch verbuchte der STOXX 50 via STOXX letztendlich Verluste in Höhe von 0,59 Prozent auf 5 327,77 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,127 Prozent höher bei 5 366,28 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 359,46 Punkten am Vortag.
Bei 5 323,31 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 394,86 Punkten den höchsten Stand markierte.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 0,663 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 5 476,04 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 415,93 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 bewegte sich am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 4 633,23 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,48 Prozent zu. Bei 5 572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit National Grid (+ 2,00 Prozent auf 11,46 GBP), Richemont (+ 1,44 Prozent auf 179,10 CHF), Novo Nordisk (+ 0,62 Prozent auf 253,20 DKK), Rio Tinto (+ 0,38 Prozent auf 70,99 GBP) und SAP SE (+ 0,18 Prozent auf 185,66 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil UniCredit (-2,36 Prozent auf 82,90 EUR), Siemens (-2,30 Prozent auf 275,50 EUR), Siemens Energy (-2,21 Prozent auf 142,60 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,68 Prozent auf 79,42 CHF) und Allianz (-1,54 Prozent auf 416,30 EUR) unter Druck.
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27 676 613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 592,387 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die BP-Aktie weist mit 6,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
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17:58
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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12:27
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa in Rot: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,22
|1,86%
|Allianz
|411,70
|-0,72%
|ASML NV
|1 606,00
|0,27%
|Barclays plc
|5,21
|-2,82%
|BP plc (British Petrol)
|6,57
|1,58%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,40
|-3,60%
|National Grid plc
|13,30
|-0,93%
|Novartis AG
|125,88
|0,05%
|Novo Nordisk
|33,34
|-0,67%
|Richemont
|186,00
|-1,09%
|Rio Tinto plc
|82,41
|-1,19%
|SAP SE
|187,52
|1,77%
|Siemens AG
|273,15
|-0,76%
|Siemens Energy AG
|143,76
|0,57%
|UniCredit S.p.A.
|79,93
|-2,95%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 261,40
|-1,16%
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