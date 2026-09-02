Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Kursentwicklung im Fokus
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02.09.2026 15:58:49
Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 stabil
Um 15:42 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,00 Prozent stärker bei 5 409,66 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,037 Prozent schwächer bei 5 407,74 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 409,76 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 418,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 377,49 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 5 454,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 189,45 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 4 509,93 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9,13 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell AstraZeneca (+ 1,82 Prozent auf 121,80 GBP), Rheinmetall (+ 1,78 Prozent auf 1 099,00 EUR), Roche (+ 1,67 Prozent auf 353,30 CHF), Novartis (+ 1,24 Prozent auf 132,58 CHF) und Siemens Energy (+ 1,15 Prozent auf 142,70 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Enel (-2,37 Prozent auf 8,97 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,35 Prozent auf 86,28 GBP), RELX (-2,05 Prozent auf 25,78 GBP), BAT (-1,94 Prozent auf 40,93 GBP) und Unilever (-1,46 Prozent auf 47,41 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 669 900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 559,550 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick
2026 hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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