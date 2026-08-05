Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 verliert am Mittwochmittag

In Europa stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Am Mittwoch steht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,20 Prozent im Minus bei 5 495,01 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,035 Prozent tiefer bei 5 503,87 Punkten, nach 5 505,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 529,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 495,01 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,824 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 5 479,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 048,97 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Wert von 4 427,10 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 529,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,32 Prozent auf 1 228,60 EUR), Rio Tinto (+ 1,67 Prozent auf 74,35 GBP), SAP SE (+ 1,64 Prozent auf 170,12 EUR), BP (+ 1,37 Prozent auf 5,32 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,33 Prozent auf 15,50 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen HSBC (-3,48 Prozent auf 15,29 GBP), Deutsche Telekom (-2,12 Prozent auf 27,26 EUR), Richemont (-1,74 Prozent auf 192,45 CHF), Siemens Energy (-1,30 Prozent auf 148,90 EUR) und UBS (-1,06 Prozent auf 42,96 CHF).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 608 565 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 547,139 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at