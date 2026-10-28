SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 28.10.2026 12:27:23

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter

Der STOXX 50 erleidet derzeit Verluste.

Am Mittwoch fällt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,41 Prozent auf 5 349,45 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,141 Prozent auf 5 378,98 Punkte an der Kurstafel, nach 5 371,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 378,98 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 346,16 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,701 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 357,91 Punkten auf. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 5 439,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, lag der STOXX 50 bei 4 787,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,91 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,24 Prozent auf 132,74 EUR), Barclays (+ 2,09 Prozent auf 4,31 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,73 Prozent auf 72,74 CHF), Siemens (+ 0,49 Prozent auf 267,50 EUR) und BP (+ 0,22 Prozent auf 6,14 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen GSK (-6,93 Prozent auf 17,90 GBP), Unilever (-2,91 Prozent auf 47,50 GBP), SAP SE (-1,67 Prozent auf 209,60 EUR), Roche (-1,60 Prozent auf 392,60 CHF) und UBS (-1,16 Prozent auf 38,39 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 261 414 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 566,564 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie hat mit 6,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Analysen
22.10.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 ABB Kaufen DZ BANK
21.10.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 79,24 2,27% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 487,20 1,10% ASML NV
Barclays plc 5,20 2,77% Barclays plc
BP plc (British Petrol) 7,38 0,85% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 21,52 -5,94% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,02 -0,71% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 427,70 -0,77% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SAP SE 210,75 -1,10% SAP SE
Siemens AG 269,80 1,11% Siemens AG
Siemens Energy AG 133,44 3,63% Siemens Energy AG
UBS 41,75 -0,97% UBS
Unilever PLC 56,69 -2,63% Unilever PLC

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 368,63 -0,05%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed-Zinsentscheid: ATX auf Richtungssuche -- DAX etwas höher -- US-Börsen freundlich erwartet -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. An der Wall Street dürften grüne Vorzeichen zu sehen sein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen