Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter

Am Mittwoch fällt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,41 Prozent auf 5 349,45 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,141 Prozent auf 5 378,98 Punkte an der Kurstafel, nach 5 371,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 378,98 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 346,16 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,701 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 357,91 Punkten auf. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 5 439,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, lag der STOXX 50 bei 4 787,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,91 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,24 Prozent auf 132,74 EUR), Barclays (+ 2,09 Prozent auf 4,31 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,73 Prozent auf 72,74 CHF), Siemens (+ 0,49 Prozent auf 267,50 EUR) und BP (+ 0,22 Prozent auf 6,14 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen GSK (-6,93 Prozent auf 17,90 GBP), Unilever (-2,91 Prozent auf 47,50 GBP), SAP SE (-1,67 Prozent auf 209,60 EUR), Roche (-1,60 Prozent auf 392,60 CHF) und UBS (-1,16 Prozent auf 38,39 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 261 414 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 566,564 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie hat mit 6,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at