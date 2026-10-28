Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Index-Performance im Blick
|
28.10.2026 15:58:38
Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich leichter
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,11 Prozent leichter bei 5 365,37 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,141 Prozent fester bei 5 378,98 Punkten in den Handel, nach 5 371,41 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 345,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 378,98 Punkten.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,00 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 357,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 439,22 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 787,16 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 8,23 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,21 Prozent auf 131,42 EUR), Novartis (+ 1,43 Prozent auf 130,62 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,31 Prozent auf 72,44 CHF), Barclays (+ 1,24 Prozent auf 4,27 GBP) und BP (+ 0,95 Prozent auf 6,19 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen GSK (-3,74 Prozent auf 18,52 GBP), Unilever (-1,64 Prozent auf 48,13 GBP), Rheinmetall (-1,19 Prozent auf 1 013,00 EUR), UBS (-1,13 Prozent auf 38,40 CHF) und Rio Tinto (-0,64 Prozent auf 63,59 GBP) unter Druck.
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 32 096 468 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 566,564 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien
In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
17:58
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich (finanzen.at)
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: So performt der DAX aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
15:58
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags stärker (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|27.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|79,26
|-0,08%
|ASML NV
|1 500,60
|2,05%
|Barclays plc
|5,14
|0,41%
|BP plc (British Petrol)
|7,46
|0,55%
|GSK PLC Registered Shs
|21,63
|-1,14%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,97
|-0,60%
|Novartis AG
|143,14
|2,35%
|Rheinmetall AG
|1 051,20
|4,41%
|Rio Tinto plc
|73,66
|-4,05%
|Siemens AG
|273,60
|1,56%
|Siemens Energy AG
|136,32
|5,61%
|UBS
|43,07
|2,89%
|Unilever PLC
|57,09
|0,05%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 410,92
|0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.