Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich leichter

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,11 Prozent leichter bei 5 365,37 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,141 Prozent fester bei 5 378,98 Punkten in den Handel, nach 5 371,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 345,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 378,98 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,00 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 357,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 439,22 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 787,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 8,23 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,21 Prozent auf 131,42 EUR), Novartis (+ 1,43 Prozent auf 130,62 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,31 Prozent auf 72,44 CHF), Barclays (+ 1,24 Prozent auf 4,27 GBP) und BP (+ 0,95 Prozent auf 6,19 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen GSK (-3,74 Prozent auf 18,52 GBP), Unilever (-1,64 Prozent auf 48,13 GBP), Rheinmetall (-1,19 Prozent auf 1 013,00 EUR), UBS (-1,13 Prozent auf 38,40 CHF) und Rio Tinto (-0,64 Prozent auf 63,59 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 32 096 468 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 566,564 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at